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İngiltere'de enflasyon bekleyişleri rekor kırdı

İngiltere'de enflasyon bekleyişleri mart ayında yüzde 4,4 seviyesine çıkarak rekor kırdı.

28.03.2022 - 11:42 |
İngiltere'de enflasyon bekleyişleri rekor kırdı

Araştırma şirketi YouGov ve Citi'nin birlikte yaptığı ankete göre İngiltere'de gelecek 5-10 yıl için enflasyon beklentisi martta, şubat ayındaki yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e yükseldi.

Ankete göre gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi de şubat ayındaki yüzde 5,6'dan yüzde 6,1 seviyesine çıktı.

Citi Ekonomisti Benjamin Nabarro yaptığı açıklamada enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkma riskinin büyüdüğüne dikkat çekti.

Anket 12-22 Mart tarihleri arasında 2 bin 114 kişinin katılımı ile yapıldı.

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