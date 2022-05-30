İngiltere'de enflasyon bekleyişleri yükseldi

Gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi nisan ayındaki yüzde 6'dan yüzde 6,1'e yükseldi.

5-10 yıl için enflasyon bekleyişleri ise nisan ayına göre değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

Citi Ekonomisti Benjamin Nabarro yaptığı değerlendirmede açıklanan oranların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) orta vadeli enflasyon bekleyişleri konusunda endişeli olmaya devam edeceği anlamına geldiğini belirtti.

Nabarro "Bununla birlikte bugünkü verinin 50 baz puanlık bir faiz artırımı için daha fazla teşvik sağlaması olasılığı düşük görünüyor" dedi.