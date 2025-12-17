İngiltere'de enflasyon belli oldu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülkede yıllık enflasyon kasımda yüzde 3,2 oldu. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun kasımda yüzde 3,5 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6 olmuştu. İngiltere'de enflasyon aylık bazda ise yüzde eksi 0,2 olarak ölçüldü.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçerken, hizmet enflasyonu da yüzde 4,4'e geriledi. Gıda ve tütün fiyatlarındaki düşüş, enflasyondaki yavaşlamaya en büyük katkıyı sundu.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yıllık enflasyonun marttan beri görülen en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyondaki düşüşün yaşam maliyetlerinden endişeli aileler tarafından memnuniyetle karşılanacağını belirterek, hala yapılacak çok iş olduğunu ifade etti. Enflasyon verilerinin ardından analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında politika faizinde indirime gideceğine kesin gözüyle bakıyor.