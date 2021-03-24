Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de enflasyon geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de enflasyon geriledi
ABONE OL

İngiltere'de enflasyon geriledi

İngiltere'de enflasyon geçen ay yüzde 0,4'e indi.

24.03.2021 - 15:58 | | AA
İngiltere'de enflasyon geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede yüzde 0,72 olan enflasyonun, şubatta yüzde 0,4'e gerilediği belirtilerek, enflasyonun düşüşünde giyim ve ikinci el araç fiyatlarındaki azalışın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ONS Analisti Jonathan Athow, normal koşullarda şubatın enflasyonda artışın yaşandığı bir ay olduğunu belirterek, "Salgının etkisiyle standart mevsimsel hareketler bozuldu." ifadesini kullandı.

Pantheon Macroeconomics'in İngiltere Ekonomisti Samuel Tombs ise şubat ayındaki gerilemeye karşın bu yılın geri kalanında enflasyonun yüzde 2 seviyesini aşmasını beklediğini kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 2021'in bahar aylarında enflasyonun BoE'nin hedef seviyesi olan yüzde 2'ye doğru yükselmesinin beklendiğini açıklamıştı.

GÜNCEL HABERLER

AB, Kovid-19 aşı ihracatına ek sınırlama getirdi

AB, Kovid-19 aşı ihracatına ek sınırlama getirdi

Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı!

Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı!

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle bir araya geldi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle bir araya geldi

'Hocaların hocası' son yolculuğuna uğurlandı

'Hocaların hocası' son yolculuğuna uğurlandı

Malezya'dan flaş AstraZeneca aşısı açıklaması

Malezya'dan flaş AstraZeneca aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

24 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum...

24 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum...

Sıradaki Haber
2.5 yıl erken emeklilik fırsatı! Yüz binleri kapsıyor

2.5 yıl erken emeklilik fırsatı! Yüz binleri kapsıyor

Sıradaki Haber
Elon Musk'tan 'UFO' açıklaması

Elon Musk'tan 'UFO' açıklaması

Sıradaki Haber
Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı!

Silivri'de 8 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı!

Sıradaki Haber