İngiltere'de enflasyon geriledi

Ekonomistler İngiltere'de enflasyonun yüzde 9,9 olmasını bekliyordu. Ağustos ayında enflasyonun gerilemesinde akaryakıt maliyetlerindeki düşüş rol oynadı.

Tüketici fiyatları ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Çekirdek enflasyon ise ağustos ayında, temmuz ayındaki yüzde 6,2'den yüzde 6,3'e çıktı.

Çekirdek fiyatlar ağustos ayında beklentilere paralel olarak bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.

Perakende fiyat endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 12,3 artış gösterdi.