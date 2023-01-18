İngiltere'de enflasyon geriledi
İngiltere'de tüketici fiyat artış oranı aralık ayında hafif bir gerileme gösterdi. Kasım ayında yüzde 10,7 olan yıllık tüketici enflasyonu aralık ayında yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti.
18.01.2023 - 10:11 |
Yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesini görmüştü.
Aralık ayında enerji, gıda, alkol ve tütün hariç tüketici fiyatları, çekirdek enflasyon, kasım ayında olduğu gibi yıllık yüzde 6,3 arttı.
Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.
Ekonomistler aralık ayında fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 10,5 artmasını bekliyordu.
Piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) enflasyonu yüzde 2 hedefine getirme çabaları çerçevesinde 2 Şubat'ta yapılacak Para Politikası Komitesi (MPC) toplantısında faizi yüzde 3,50'den 4'e yükseltmesini öngörüyor.
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