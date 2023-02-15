İngiltere'de enflasyon geriledi
İngiltere’de enflasyon aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi.
15.02.2023 - 10:42 | | UZMANPARA
İngiltere’de 2023 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 10.1 seviyesine geriledi. 2022 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşmişti.
Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 10.3 seviyesinde gelmesi yönündeydi.
İngiltere’de tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.6 oranında düşüş gösterdi. 2022 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.4 oranında yükselmişti.
Piyasalarda beklenti aylık enflasyonun yüzde 0.4 oranında gerileyeceği yönündeydi.
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