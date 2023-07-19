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İngiltere'de enflasyon geriledi

İngiltere'de enflasyon haziran ayında beklentilerin altında kaldı.

19.07.2023 - 09:18 |
İngiltere'de enflasyon geriledi

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere'de yıllık tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 7,9 seviyesine geriledi.

Mayıs ayında yüzde 8,7 olan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 8,2 olması bekleniyordu. Enflasyon Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesini görmüştü.

Haziran ayında çekirdek TÜFE de mayıs ayındaki yüzde 7,1'den yüzde 6,9'a indi. Çekirdek TÜFE'nin haziranda yüzde 7,1 seviyesinde kalması bekleniyordu.

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