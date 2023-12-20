İngiltere'de enflasyon kasımda düştü

İngiltere'de yıllık tüketici enflasyonu ekim ayındaki yüzde 4,6 seviyesinden kasım ayında yüzde 3,9'a düştü. Ekonomistler kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 4,4 olmasını bekliyordu.

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Kasım ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.2 geriledi. Beklenti ise yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.

Kasım ayında çekirdek tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi ve yıllık bazda artış oranı yüzde 5,1 oldu. Beklenti fiyatların aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 5,3 artacağı yönündeydi.

Kasım ayında üretici fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,2 geriledi. Ekonomistler fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 0,7 düşmesini bekliyordu.