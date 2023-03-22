İngiltere'de enflasyon yükseldi

Ekonomistler şubat ayında yıllık enflasyonun yüzde 9,9'a gerilemesini bekliyordu. İngiltere'de enflasyon Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesini görmüştü.

Şubat ayında çekirdek enflasyon yüzde 6,2'ye yükseldi. Beklenti yüzde 5,7 olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, çekirdek fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,2 yükseliş gösterdi.