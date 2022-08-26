İngiltere'de enflasyonun yükselmesi bekleniyor
Enerji fiyatlarındaki artışın İngiltere'de enflasyonu yüzde 13,3'e yükseltmesi bekleniyor.
26.08.2022 - 12:57 |
İngiltere enerji piyasası regülatörü Ofgem'in enerji fiyat tavanını yüzde 80 artırmasını değerlendiren Pantheon Macroeconomics İngiltere Baş Ekonomisti Samuel Tombs, yeni enerji fiyatının devreye gireceği ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 13,3 olacağını tahmin etti.
Tombs manşet enflasyonun eylül ayında yüzde 10 civarında olacağını da öngördü.