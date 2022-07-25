İngiltere'de gelirler harcamaların altında kaldı

Haziran ayında hanehalklarının gelirlerinde artış yüzde 9,4 ile 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonun gerisinde kaldı.

Asda Gelir Takipçisi'nin verilerine göre haziran ayında gelirleri harcamaların altında kalan yüzde 20'lik kesimin ortalama gelir açığı, market alışverişi, elektrik, gaz, ulaşım ve mortgage faiz ödemeleri veya kira için yapmaları gereken zaruri harcamaların haftalık 60 GBP altında gerçekleşti.

Asda'nın verileri hanehalklarının harcanabilir haftalık gelirlerinin haziran ayında ortalama 43,95 GBP, aylık 178,80 GBP azaldığını gösterdi.