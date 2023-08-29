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İngiltere'de gıda enflasyonu 1 yılın dibinde

İngiltere'de gıda enflasyonu neredeyse son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.

29.08.2023 - 09:21 |
İngiltere'de gıda enflasyonu 1 yılın dibinde

İngiltere'de ağustos ayında mağaza fiyatlarında yıllık artış oranı son 10 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından derlenen verilere göre mağaza fiyat enflasyonu ağustos ayında bir önceki aydaki yüzde 7,6'dan Ekim 2022'den bu yana görülen en düşük seviye olan yüzde 6,9'a geriledi.

Mağaza fiyatlarındaki düşüşü gıda fiyatları öncülük etti. Ağustosta sona eren 12 ayda gıda fiyatları yüzde 11,5 arttı. Bu, Eylül 2022'den beri görülen en düşük artış oranı oldu. Temmuzda fiyatlar yıllık yüzde 13,4 artmıştı.

Ağustos ayında mağaza fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

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