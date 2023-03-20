İngiltere'de imalat sektörü üretimi toparlandı

Make UK ve BDO tarafından yapılan araştırmaya göre 2023 yılı ilk çeyrekte imalat sektöründe üretim dengesi +5'ten +21'e çıkarak geçen yılın başlarından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

İmalatçılar üretim dengesinin gelecek 3 ayda +32 seviyesine çıkmasını bekliyor.

Make UK Kıdemli Ekonomisti Fhaheen Khan ise yaptığı açıklamada imalat sektörünün önünde hala zorlu bir yol olduğunu ifade etti. Khan, "Ekonominin karşı karşıya olduğu ciddi zorluklar dikkate alındığında en kötüsünün geride kaldığını söylemek için çok erken" diye konuştu.

Make UK ve BDO tarafından ölçülen yatırım niyeti dengesi de -5'ten +14'e yükseldi ve şirketlerin ortaya konan vergi teşviklerinin getirdiği avantajlardan yararlanma niyetinde olduklarını gösterdi.