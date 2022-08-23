İngiltere'de imalat sektörü yavaşladı

S&P Global/CIPS tarafından hazırlanan öncü imalat PMI ağustos ayında, temmuz ayındaki 52,1 puandan 27 ayın en düşük seviyesi olan 46 puana indi.

Hizmet PMI'ın 18 ayın en düşük seviyesi olan 52,5 puana gerilediği ağustos ayında bileşik PMI da 18 ayın dip seviyesi olan 50,9 puana düştü.

Temmuz ayında hizmet PMI 52,6, bileşik PMI 52,1 puan seviyesindeydi.

S&P Global Market Intelligence Yöneticisi Annabel Fiddes yaptığı değerlendirmede "İngiltere özel sektörü ağustos ayında durgunluğa çok yaklaştı. Hizmet sektörü aktivitesindeki ılımlı büyüme imalat sektöründe derinleşen daralmayı sadece dengeledi" dedi.