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İngiltere'de imalatçılar fiyat artırıyor

İngiltere'de fiyatları artıran imalatçıların oranı 21 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

13.12.2021 - 12:11 |
İngiltere'de imalatçılar fiyat artırıyor

Make UK ve BDO tarafından yapılan ankete göre, yılın 3 ayında fiyatları yükselten ile düşüren imalatçılar arasında fark yüzde 52'ye çıktı. Önceki 3 ayda bu oran yüzde 50 olmuştu.

Fiyatları artıran ve düşüren imalatçılar arasındaki fark 2000 yılından bu yana yapılan araştırmada ilk kez yüzde 52'ye çıktı ve anket bu farkın 2022 yılı ilk çeyrekte yüzde 58'e yükselebileceğini de işaret etti.

Anket yurt içi piyasa siparişlerinin ihracat siparişlerini aştığını ancak talebin her ikisinde de yavaşladığını gösterdi.

Make UK yaptığı değerlendirmede gelecek çeyrek imalat sektörü büyümesi için iyimser olmaya devam ettiğini, ancak 2021 yılı için imalatta büyüme beklentisini yüzde 7,1'den yüzde 6,9'a indirdiğini ve 2022 yılında büyümenin yüzde 3,3 olacağını tahmin ettiğini vurguladı.

Anket 3-24 Kasım tarihleri arasında 303 şirket ile yapıldı.

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