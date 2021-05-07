İngiltere'de inşaat sektörü gücünü korudu

IHS/Markit CIPS, İngiltere'nin nisan ayına ilişkin inşaat PMI verilerini açıkladı. Nisan ayında inşaat sektörü PMI verisi 62,3 olan piyasa beklentisinin altında kalmasına rağmen, mart ayında 61,7 ile kaydedilen son 6,5 yılın en yüksek seviyesini büyük oranda korudu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Direktörü Tim Moore, "İngiltere’de inşaat sektörü PMI verisi son 6,5 yılın en hızlı büyümesinin sürdürüyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'de imalat, hizmet ve inşaat sektörlerinin tamamını kapsayan bileşik PMI verisi ise nisanda 56,8'den 60,8’e yükseldi. Böylelikle ülkede bileşik PMI verisinde Ekim 2013'ten bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin altı "sektörel daralma", bu seviyenin üstü ise "sektörel büyüme" olarak değerlendiriliyor.

İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu verilerine göre ise ülkede inşaat sektöründe istihdam nisan ayı itibarıyla 2015 yıl sonundan bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.