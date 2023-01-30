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İngiltere'de iş dünyası güveni 6 ayın zirvesinde

İngiltere'de iş dünyasının ekonomiye güveni 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

30.01.2023 - 09:20 |
İngiltere'de iş dünyası güveni 6 ayın zirvesinde

İngiltere ekonomisini saran karamsarlık, ekonomik aktivitenin azaldığına yönelik gelen işaretlere rağmen ortadan kalkmaya başladı.

Tahmincilerin İngiltere ekonomisinin 2023 yılının ilk yarısında resesyona girme yolunda ilerlediği yönündeki uyarılarına karşın güven göstergeleri ekonominin durumu konusunda çelişen mesajlar gösteriyor.

Lloyds Banking Group tarafından hazırlanan aylık iş barometresine göre güven 5 puan artarak yüzde 22 seviyesine çıktı. Şirketlerin kendi fiyatlarının aralık ayında görülen rekor seviyelerden yavaşlayacağı beklentileri ön plana çıktı.

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