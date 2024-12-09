İngiltere'de iş dünyası güveni geriledi

İngiliz işletmeleri geçen ay hız kesti ve işe alımları geri çekti. İş danışmanlığı ve muhasebe firması BDO'nun yeni verilerine göre, İngiltere'de iş dünyası güveni Kasım ayında Ocak 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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BDO'nun İyimserlik Endeksi bir önceki aya göre 5,81 puan düşerek 93,49'a geriledi ve Ağustos 2021'den bu yana aylık bazda en büyük düşüşü kaydetti.

BDO, hem hizmet hem de imalat sektörlerinde kaydedilen düşüşün işletmelerin Sonbahar Bütçesi'ndeki duyurulara verdiği ani tepkiyi yansıtmasının muhtemel olduğunu söyledi.