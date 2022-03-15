İngiltere'de iş dünyasının güveni azalıyor

Britanya Sanayi Konfederasyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının enflasyon ve tüketici harcamaları üzerindeki potansiyel etkisinin netleşmeye başlamasıyla birlikte İngiliz iş dünyasının iyimserliğinin azalmaya başladığını duyurdu.

CBI Genel Müdürü Tony Danker yaptığı açıklamada, "İş dünyasını son 2 haftadır dinliyorum. İş dünyası güveninin şimdi sallanmaya başladığını düşünüyorum" dedi.

NIESR Yöneticisi Jagjit Chadha da parlamentoda yaptığı konuşmada cari enerji ve petrol fiyatlarının etkisi ile gelecek yıl İngiltere'de ekonomik aktivitede büyümenin sıfır civarında olabileceği uyarısında bulundu.