İngiltere'de işe alım piyasası durgun

İngiltere'de bu sabah yayımlanan bir işe alım firmaları anketine göre İngiltere'nin işe alım piyasası durgunluğunu koruyor ve ücretler durgun seyrediyor.

İstihdam ve İşe Alım Konfederasyonu'nun (REC) eylül ayı verileri işe alımlarda keskin düşüşler gösterdi, ancak kalıcı personel alımlarındaki düşüş 12 aydır en hafif seviyede gerçekleşti.

Özellikle perakende ve konaklama sektörlerindeki iş ilanları azaldı. Başlangıç maaşları zar zor arttı ve kalıcı personelin maaş artışı, Mart 2021'de başlayan ücret artışı serisindeki en düşük seviyede gerçekleşti.