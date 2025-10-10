Milliyet App
Uygulamayı Aç
Web
Web'de Devam Et
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de işe alım piyasası durgun
HaberlerUzmanparaİngiltere'de işe alım piyasası durgun

İngiltere'de işe alım piyasası durgun

İngiltere'de işe alım piyasası durgunluğunu sürdürüyor.

10.10.2025 - 10:09 |
İngiltere'de işe alım piyasası durgun

İngiltere'de bu sabah yayımlanan bir işe alım firmaları anketine göre İngiltere'nin işe alım piyasası durgunluğunu koruyor ve ücretler durgun seyrediyor.

Haberin Devamı

İstihdam ve İşe Alım Konfederasyonu'nun (REC) eylül ayı verileri işe alımlarda keskin düşüşler gösterdi, ancak kalıcı personel alımlarındaki düşüş 12 aydır en hafif seviyede gerçekleşti.

Özellikle perakende ve konaklama sektörlerindeki iş ilanları azaldı. Başlangıç maaşları zar zor arttı ve kalıcı personelin maaş artışı, Mart 2021'de başlayan ücret artışı serisindeki en düşük seviyede gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı! Süre uzatılmayacak

Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı! Süre uzatılmayacak

Güller ve Günahlar setinden renkli kareler geldi!

Güller ve Günahlar setinden renkli kareler geldi!