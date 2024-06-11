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Uzmanpara İngiltere'de işsizlik 2,5 yılın zirvesinde
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İngiltere'de işsizlik 2,5 yılın zirvesinde

İngiltere'de işsizlik beklenmedik bir şekilde 2,5 yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

11.06.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
İngiltere'de işsizlik 2,5 yılın zirvesinde

Ulusal İstatistik Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre işsizlik Nisan ayına kadar olan üç aylık dönemde %4,4'e yükselerek 2021 yılının ortalarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Düzenli ücret artışları ekonomistlerin beklediği gibi %6,1'e yükselmek yerine %6'da kaldı.

Birleşik Krallık'ta ücretler Nisan ayına kadar olan üç aylık dönemde hızla artmaya devam etti.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin yayınladığı verilere göre, Şubat ve Nisan ayları arasında ikramiyeler hariç ortalama kazançlar bir önceki yıla göre %6 oranında artarak bu yılın ilk çeyreğiyle aynı seviyede gerçekleşti. Bu oran, The Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan ekonomistlerin %6,1'lik konsensüsünden biraz daha düşük.

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