İngiltere'de işsizlik 4 yılın zirvesinde

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) mart-mayıs dönemini kapsayan üç aya ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

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Buna göre, ülkede işsizlik bu dönemde yüzde 4,7 ile yüzde 4,6 olan beklentilerin üzerinde ölçüldü.

İşsizlik, söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,2 artarken Nisan-Haziran 2021 döneminden beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İŞSİZLİK ARTMAYA DEVAM EDECEK

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede bordrolu istihdam ve açık iş pozisyonlarının azalmasıyla, iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini belirterek, "İş gücü talebi zayıf seyrediyor, işe alım planları neredeyse tamamen durmuş durumda." ifadesini kullandı.

Bu durumun işsizliğin artmaya devam etmesine yol açacağını kaydeden Raja, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak biz bu artışın ani ve keskin değil, yavaş ve kademeli olacağını düşünüyoruz. Enflasyondaki yukarı yönlü sıçramaya rağmen, iş gücü piyasasındaki gevşeme İngiltere Merkez Bankası'na sıkı para politikasını kademeli şekilde gevşetme yönünde gerekçe sunacaktır. Şu aşamada ‘kademeli ve temkinli’ bir yaklaşım uygun görünüyor. Faiz indirimlerinin hızlandırılması için gereken koşulların henüz oluştuğunu düşünmüyoruz."

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İş dünyasının toplumsal refaha katkısını teşvik eden Londra merkezli Jobs Foundation Başkanı Matthew Elliott da İngiltere'de bordrolu istihdamda salgından beri görülen en sert düşüşün yaşandığını belirterek, "Bugünkü veriler, İngiltere'nin artık ciddi bir istihdam resesyonunda olduğunu teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Elliott, sonbahar bütçesinde hükümetin büyümeyi ve istihdamı artırmayı önceleyen bir plan sunması gerektiğini vurguladı.