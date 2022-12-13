İngiltere'de işsizlik arttı

Ekonomistler de ekim ayında sona eren 3 ayda yüzde 3,6 olan işsizlik oranının yüzde 3,7 olmasını bekliyordu.

Ekim ayında sona eren 3 ayda ortalama gelirler yüzde 6,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 5,9 yükseliş olacağı yönündeydi.

ONS'un kasım ayı için yaptığı tahmine göre ise istihdam ekim ayına göre 107 bin kişi artarak yüzde 0,4 yükseliş gösterdi.

Kasım ayında düzeltilmiş işsizlik başvuruları 30 bin 500 artarak iş gücünün yüzde 3,9'u seviyesine çıktı.