Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de işsizlik arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de işsizlik arttı

İngiltere'de işsizlik arttı

İngiltere'de ILO standartlarına göre işsizlik oranı ekim ayında sona eren 3 ayda yüzde 3,7 seviyesine yükseldi.

13.12.2022 - 10:23 |
İngiltere'de işsizlik arttı

Ekonomistler de ekim ayında sona eren 3 ayda yüzde 3,6 olan işsizlik oranının yüzde 3,7 olmasını bekliyordu.

Ekim ayında sona eren 3 ayda ortalama gelirler yüzde 6,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 5,9 yükseliş olacağı yönündeydi.

ONS'un kasım ayı için yaptığı tahmine göre ise istihdam ekim ayına göre 107 bin kişi artarak yüzde 0,4 yükseliş gösterdi.

Kasım ayında düzeltilmiş işsizlik başvuruları 30 bin 500 artarak iş gücünün yüzde 3,9'u seviyesine çıktı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Suphi Koyuncuoğlu'nda şampiyonlar geçidi

Suphi Koyuncuoğlu'nda şampiyonlar geçidi

Kaan Urgancıoğlu'nun 'cüzdan' paylaşımı gündem oldu!

Kaan Urgancıoğlu'nun 'cüzdan' paylaşımı gündem oldu!