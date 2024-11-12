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İngiltere'de işsizlik beklentilerin üzerinde

İngiltere'de işsizlik temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde artarak yüzde 4,3'e yükseldi.

12.11.2024 - 11:08 | | AA
İngiltere'de işsizlik beklentilerin üzerinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı işsizlik rakamlarına göre, ülkede işsizlik temmuz-eylül döneminde yüzde 4,3'e çıktı. Beklenti, işsizliğin bu dönemde yüzde 4,1 artacağı yönündeydi.

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Çalışanların ikramiyeler hariç düzenli ücretlerindeki artış bu dönemde yıllık bazda yüzde 4,8 oldu. İkramiyeler dahil toplam ücretler ise yüzde 4,3 yükseldi.

İkramiyeler hariç ve toplam ücretlerdeki reel artış yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,4 olarak hesaplandı.

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