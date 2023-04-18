İngiltere'de işsizlik oranı beklentileri aştı

ONS verilerine göre şubatta sona eren 3 ayda işsizlik oranı 2022 yılı ikinci çeyrekten bu yana ilk kez yüzde 3,8'e yükseldi. Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3,7 olmasını bekliyordu.

Ocakta sona eren 3 ayda ücretlerde yıllık bazda büyüme yüzde 5,9'a revize edildi ve şubat ayında da yüzde 5,9 oldu. Ekonomistler ücretlerde artışın yüzde 5,1'e gerileyeceğini tahmin ediyordu.