İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi

ONS verilerine göre kasım-ocak döneminde işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre değişmeyerek yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti ise işsizlik oranının yüzde 3,8'e çıkacağı yönündeydi.

Ağustos ayında sona eren 3 ayda işsizlik oranı yüzde 3,5 ile 1974 yılından bu yana görülen en düşük seviyeyi gördü.

Ocak ayında sona eren 3 ayda ikramiyeler hariç haftalık ortalama ücretler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Önceki çeyrekte artış oranı yüzde 6,7 seviyesindeydi.