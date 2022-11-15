İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi

Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3,5 seviyesinde kalmasını bekliyordu.

İngiltere'de haftalık kazançlar eylül ayında sona erden 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı. İkramiyeler, primler dışarıda bırakıldığında artış oranı yüzde 5,7 oldu.

Haftalık ortalama kazançların eylül ayında sona eren 3 ayda yüzde 5,9 artması bekleniyordu.