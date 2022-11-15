İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi
İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre işsizlik oranı eylül ayında sona eren 3 ayda yüzde 3,6'ya yükseldi.
15.11.2022 - 10:34 |
Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3,5 seviyesinde kalmasını bekliyordu.
İngiltere'de haftalık kazançlar eylül ayında sona erden 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı. İkramiyeler, primler dışarıda bırakıldığında artış oranı yüzde 5,7 oldu.
Haftalık ortalama kazançların eylül ayında sona eren 3 ayda yüzde 5,9 artması bekleniyordu.
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