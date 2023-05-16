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İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi

İngiltere'de işsizlik oranı martta sona eren 3 ayda piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

16.05.2023 - 09:34 |
İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi

İngiltere'de işsizlik oranı martta sona eren 3 ayda yüzde 3,9'a yükseldi. Ekonomistler ise oranın yüzde 3,8 olmasını bekliyordu.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre martta sona eren 3 ayda işsiz sayısı 60 bin yükseldi.

Nisan ayında işsizlik başvuruları 46 bin 700 artarak iş gücünün yüzde 4'üne ulaştı.

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