İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi
İngiltere'de işsizlik oranı martta sona eren 3 ayda piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.
16.05.2023 - 09:34 |
İngiltere'de işsizlik oranı martta sona eren 3 ayda yüzde 3,9'a yükseldi. Ekonomistler ise oranın yüzde 3,8 olmasını bekliyordu.
Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre martta sona eren 3 ayda işsiz sayısı 60 bin yükseldi.
Nisan ayında işsizlik başvuruları 46 bin 700 artarak iş gücünün yüzde 4'üne ulaştı.
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