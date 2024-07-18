İngiltere'de işsizlik yükseldi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) iş gücü piyasasına ilişkin verilerine göre, İngiltere'de istihdam oranı mart-mayıs döneminde yüzde 74,4 oldu.

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Aynı dönemde işsizlik yüzde 4,4'e yükselirken, işsizlik oranı bu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,4 arttı.

Çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki artış yıllık bazda mart-mayıs döneminde yüzde 5,7 olarak hesaplanırken, ikramiyeler dahil ortalama maaşlardaki büyüme de aynı oranda gerçekleşti.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) düzenli ve toplam maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 2,2 arttı.

Ülkede çoğunlukla ücret anlaşmazlığından kaynaklanan grevlere bağlı olmak üzere mayısta 49 bin gün iş gücü kaybı yaşandı.