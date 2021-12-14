İngiltere'de istihdam rekor sayıda arttı

Hükümetin kısa çalışma ödeneği uygulamasının sona ermesine rağmen istihdamda sağlanan 257 binlik artış, iş gücü piyasasının güçlenmekte olduğunun işareti olarak değerlendirildi.

Kasım ayında yaşanan 257 binlik artış, verilerin tutulmaya başlandığı 2014'ten bu yana görülen en büyük yükseliş oldu. İstihdamdaki artışın büyük bölümü yarı zamanlı çalışanların sayısında yaşandı.

İngiltere'de işsizlik oranı da kasım ayında yüzde 4,2'ye geriledi.

Ekim ayı istihdam artışı 160 binden 74 bine revize edildi.

Ağustos-ekim döneminde istihdam 228 bin olan beklentilerin altında 149 bin arttı. İşsiz sayısı 127 bin azaldı.