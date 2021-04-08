Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere’de kart harcamaları arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere’de kart harcamaları arttı
ABONE OL

İngiltere’de kart harcamaları arttı

İngiltere’de kredi kartı ve banka kartı ile yapılan harcamalar 2021 yılının mart ayının son haftasında yüzde 88 artış kaydetti.

08.04.2021 - 17:34 | | AA
İngiltere’de kart harcamaları arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) açıklamasında, ülkede kredi kartı ve banka kartı harcamalarının 2021 yılının mart ayının son haftasında yüzde 88 artış kaydederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki ortalamaya ulaştığı belirtildi.

ONS açıklamasında, bu artışta maaş ödemelerinin ardından yapılan harcamaların etkili olduğu kaydedildi. Uzmanlara göre, haftalık kredi kartı ve banka kartı harcamalarında görülen artış, tüketici güvenindeki toparlanma açısından önemli bir gösterge.

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays’den yapılan açıklamada ise, bankanın kartlarıyla yapılan golf tesislerindeki rezervasyonların ve piknik ürünlerine ilişkin harcamaların artış kaydettiği belirtildi.

İngiltere’de yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında ülkede 12 Nisan’dan itibaren mağazalar, berberler ve spor salonları gibi işletmelerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) son değerlendirmesinde, İngiltere’nin 2021'de yüzde 5,3, 2022 yılında ise 5,1 seviyesinde büyümesinin beklendiği belirtilmişti.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

'Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı' iddialarına yalanlama

'Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı' iddialarına yalanlama

ABD'den Myanmar devletine ait mücevher şirketine yaptırım

ABD'den Myanmar devletine ait mücevher şirketine yaptırım

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

İran'da yüksek riskli şehirlerde iş yerleri 10 gün kapalı kalacak

İran'da yüksek riskli şehirlerde iş yerleri 10 gün kapalı kalacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı' iddialarına yalanlama

'Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı' iddialarına yalanlama

Sıradaki Haber
SGK'dan yeni genelge! Milyonları sevindiren karar

SGK'dan yeni genelge! Milyonları sevindiren karar

Sıradaki Haber
Bilim Kurulu toplanıyor! Masada Ramazan tedbirleri var

Bilim Kurulu toplanıyor! Masada Ramazan tedbirleri var

Sıradaki Haber
8 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı mı? Günlük Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum...

8 Nisan koronavirüs tablosu son dakika açıklandı mı? Günlük Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum...

Sıradaki Haber