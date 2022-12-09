İngiltere'de kiralar arttı

Gayrimenkul portalı Zoopla'nın verdiği bilgiye göre ekimde sona eren 12 ayda yeni sözleşmelerde kira bedeli yüzde 12,1 yükseldi. Eylülde sona eren 3 ayda ücretlerde yıllık büyüme oranı yüzde 6'da kaldı.

Kiraların şu anda ortalama kazançların yüzde 35'ine ulaştığını belirten Zoopla, bunun 2009'dan bu yana görülen en yüksek oran olduğunu da vurguladı.

Londra'da kiraların ortalama ücretlere oranı yüzde 48,4 oldu.