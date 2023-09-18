İngiltere'de kiralarda artış rekor kırdı

Hamptons'ın kira endeksine göre kiracılar ağustos ayında yeni kira sözleşmeleri için bir yıl öncesine göre yüzde 12 daha fazla ödeme yaptı. Bu, endeksin yayınlanmaya başlamasından bu yana görülen en büyük artış oldu.

Hamptons, İngiltere'deki ortalama kiranın şu anda ayda 1.300 sterlin (1.617 dolar) olduğunu, bir yıl öncesine göre 140 sterlin arttığını ve kayıtlardaki en yüksek kira bedeli olduğunu söyledi.

Emlak portalı Rightmove verilerine göre de konut satış piyasasında satıcılar talep ettikleri fiyatları eylül ayında yüzde 0,4 oranında artırdılar. Talep edilen fiyatlar mayıs ayından bu yana ilk kez yükseldi.

2023 Eylül ayı fiyat artışı, son on yılda eylül ayında görülen yüzde 0,6 oranında artışın ise gerisinde kaldı.