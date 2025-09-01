İngiltere'de konut fiyat artışı yavaşladı

Canlı Borsa
İngiltere'de yıllık konut fiyat artışı Temmuz ayındaki yüzde 2,4'ten Ağustos ayında yüzde 2,1'e geriledi.

Nationwide'ın son verilerine göre İngiltere'de yıllık konut fiyat artışı Temmuz ayındaki yüzde 2,4'ten Ağustos ayında yüzde 2,1'e geriledi. Aylık bazda fiyatlar mevsimsel düzeltmelerden sonra %0,1 düşerek bir önceki ay 272.664 sterlin olan ortalama konut fiyatını 271.079 sterline indirdi.

Nationwide'ın Baş Ekonomisti Robert Gardner, yavaşlamayı devam eden satın alınabilirlik sorunlarına bağladı. "Ev fiyatları hanehalkı gelirlerine kıyasla yüksek kalmaya devam ediyor ve bu da potansiyel alıcıların mevduat toplamasını zorlaştırıyor. Mortgage maliyetleri salgın sonrası seviyelerin üç katından daha yüksek ve ortalama ödemeler şu anda eve giren maaşın %35'ini oluşturuyor - uzun vadeli ortalama olan %30'un üzerinde" dedi.

Ancak Gardner, artan gelirler ve önümüzdeki çeyreklerde faiz oranlarının düşmesi halinde potansiyel olarak daha düşük borçlanma maliyetleri ile desteklenen satın alınabilirliğin kademeli olarak iyileşmesini bekliyor.

