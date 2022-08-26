İngiltere'de konut fiyatları arttı

Zoopla Research tarafından yapılan hesaplamalara göre İngiltere'de artan konut fiyatları ve yükselen mortgage faizleri ilk kez konut alacakların daha fazla paraya ihtiyaçları olduğunu gösterdi.

Zoopla'nın yaptığı araştırmaya göre ilk kez konut alacakların şu anda geçen yılın aynı döneminde gerekenden 12 bin 250 sterlin daha fazla paraya ihtiyaçları var.

Zoopla verilerine göre temmuz ayında konut fiyatları yıllık yüzde 8,3 arttı.