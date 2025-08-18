Canlı Borsa
İngiltere'de konut fiyatları düştü

İngiltere'de konut fiyatları üç ay öncesine kıyasla yaklaşık 11.000 sterlin düştü.

18.08.2025 - 09:19 | | Foreks Haber
Emlak sitesi Rightmove'a göre, satıcılar yavaş bir yaz piyasasında rekabet ederken İngiltere'deki konut fiyatları üç ay öncesine kıyasla yaklaşık 11.000 sterlin düştü.

Ortalama satış fiyatları Ağustos ayında %1,3 düşerek 368.740 sterline geriledi, Haziran ve Temmuz aylarındaki büyük düşüşlerin ardından bu eğilim devam etti.

Listelenen evlerin üçte birinden fazlası fiyatlarını düşürürken, konut arzı yıllık %10 artışla on yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve borçlanma maliyetlerinin azalmasıyla birlikte satın alınabilirliği artırdı.

