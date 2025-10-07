İngiltere'de konut fiyatları düştü

Halifax verilerine göre İngiltere'de ortalama konut fiyatı Eylülde %0,3 düşerek 298.184 sterline geriledi. Aylık bazda 794 sterlinlik bu düşüş ağustostaki hafif artışın ardından geldi.

Haberin Devamı

Son üç ayda fiyatlar %0,4 artarken, yıllık artış oranı %1,3 ile Nisan 2024’ten bu yana en yavaş seviyesine geriledi. Ekonomistler aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 artış bekliyordu.

Halifax Mortgage Direktörü Amanda Bryden, "Eylül ayındaki hafif düşüş genel olarak istikrarlı kalan bir konut piyasasını yansıtıyor. Fiyatlar yılbaşından bu yana %0,3 arttı" dedi.

Bryden, fiyatların bölge ve konut tipine göre büyük farklılıklar gösterdiğini belirterek, "İlk kez ev alacaklar için tipik bir konutun fiyatı 236.811 sterlin ve bu rakam yıllık bazda %1,7 arttı" ifadelerini kullandı.

Daha düşük mortgage faiz oranları ve istikrarlı ücret artışlarının alıcı güvenini desteklediğini söyleyen Bryden, ekonomik görünümdeki belirsizliklere rağmen yılın geri kalanında ılımlı bir fiyat artışı beklediklerini ekledi.