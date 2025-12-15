İngiltere'de konut fiyatları düştü

Emlak sitesi Rightmove, bu gerilemenin geçen ay açıklanan hükümet bütçesi öncesinde emlak piyasasında artan belirsizliğin bir yansıması olabileceğini bildirdi.

Rightmove verilerine göre yeni konutların ortalama talep fiyatları 6 Aralık’a kadar olan dört haftalık dönemde aylık bazda %1,8 düştü. Bu oran, son 10 yılın aynı dönemindeki ortalama %1,4’lük gerilemenin üzerinde gerçekleşti. Fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre ise %0,6 daha düşük seviyede.

Şirketin uzmanı Colleen Babcock, “Piyasa koşulları daha yüksek aktiviteyi destekliyor ve ekonomik ortamın daha netleşmesiyle 2026’da fiyat artışı için daha iyi bir yıl bekliyoruz. Yılın başında güçlü bir toparlanma öngörüyoruz” dedi.

Raporda, bütçe sonrası Londra’nın üst segment konut piyasasında satışlarda toparlanma işaretleri görüldüğü belirtildi. Rightmove, 2026’da konut ilan fiyatlarının yaklaşık %2 artmasını bekliyor.