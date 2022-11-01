İngiltere'de konut fiyatları geriledi

Nationwide tarafından derlenen verilere göre ekim ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 geriledi. Bu azalışa rağmen fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 yukarıda gerçekleşti. Eylül ayında fiyatlar yıllık yüzde 9,5 artmıştı.

Ekim ayında fiyatlarda yıllık artışın yüzde 8,3 olması bekleniyordu.

Konut fiyatlarında aylık bazda düşüş 2020 yılı Haziran ayından bu yana görülen en büyük gerileme oldu. Yıllık bazda artış da 2021 yılı Nisan ayından bu yana görülen en düşük seviyede kaldı.