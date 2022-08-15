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İngiltere'de konut fiyatları sert düştü

İngiltere'de konutlar için istenen satış fiyatları ağustos ayında son 2,5 yılın en keskin düşüşünü yaşadı.

15.08.2022 - 09:25 |
İngiltere'de konut fiyatları sert düştü

Rightmove tarafından derlenen verilere göre ağustos ayında yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,3 düştü. Fiyatlarda yıllık artış da temmuz ayındaki yüzde 9,3'ten yüzde 8,2'ye geriledi.

Ağustos ayında konut fiyatlarında en büyük düşüş Londra'da ve pahalı konutlarda oldu.

İngiltere'de konut fiyatları geleneksel olarak yaz aylarında düşüyor. Alıcıların tatile çıkmaları ve çocuklarının okul hazırlıklarına yönelmeleri konut piyasasının durgunluğa girmesine, fiyatların gerilemesine yol açıyor.

Rightmove verilerine göre İngiltere'de konut fiyatları son 20 yılda yüzde 134 arttı ve ortalama fiyat 365 bin 173 sterline geldi. Aynı dönemde ücretlerde yükseliş yüzde 76 ve perakende fiyat endeksinde artış yüzde 93 oldu.

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