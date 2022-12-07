İngiltere'de konut fiyatları sert düştü
İngiltere'de konut fiyatları 2008 yılından bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.
07.12.2022 - 10:41 |
İngiltere'de konut fiyatları kasım ayında, ekim ayına göre yüzde 2,3 düştü. Bu, 2008 yılı Ekim ayından bu yana bir ayda görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
Halifax tarafından derlenen verilere göre kasım ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttı. Ekim ayında fiyatlar yıllık bazda yüzde 8,2 yükselmişti.
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