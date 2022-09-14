Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de konut fiyatları sert yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de konut fiyatları sert yükseldi

İngiltere'de konut fiyatları sert yükseldi

İngiltere'de temmuz ayında konut fiyatlarında yıllık bazda artış bir önceki ayın yaklaşık iki katına çıktı.

14.09.2022 - 12:02 |
İngiltere'de konut fiyatları sert yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre konut fiyatlarında yıllık artış haziran ayında görülen yüzde 7,8'den temmuz ayında yüzde 15,5'e çıktı.

Fiyatlarda en yüksek artış Güney Batı bölgesinde yüzde 20,7 ile görüldü. Londra'da yıllık yükseliş yüzde 9,2 olarak kayıtlara geçti.

Konut fiyatlarında bir önceki aya göre artış yüzde 2,2 oldu. Böylece ortalama konut fiyatları 292 bin 118 sterlin olarak belirlendi.

5 yıldızlı otelin havuzunda iğrenç taciz! Kız kardeşler dehşeti yaşadı

5 yıldızlı otelin havuzunda iğrenç taciz! Kız kardeşler dehşeti yaşadı

Resmen ilan ettiler! 'Yeni bir dünya kuruluyor'

Resmen ilan ettiler! 'Yeni bir dünya kuruluyor'