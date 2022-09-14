İngiltere'de konut fiyatları sert yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre konut fiyatlarında yıllık artış haziran ayında görülen yüzde 7,8'den temmuz ayında yüzde 15,5'e çıktı.

Fiyatlarda en yüksek artış Güney Batı bölgesinde yüzde 20,7 ile görüldü. Londra'da yıllık yükseliş yüzde 9,2 olarak kayıtlara geçti.

Konut fiyatlarında bir önceki aya göre artış yüzde 2,2 oldu. Böylece ortalama konut fiyatları 292 bin 118 sterlin olarak belirlendi.