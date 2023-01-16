İngiltere'de konut fiyatları yükseldi

İngiltere'de konutlar için istenen fiyatlar 4 Aralık-7 Ocak döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Önceki ayda fiyatlar yüzde 2,1 gerilemişti.

Rightmove verilerine göre 4 Aralık-7 Ocak döneminde konutlar için istenen fiyatlarda yaşanan ortalama 3 bin 301 sterlin büyüklüğündeki artış 2020 yılından bu yana görülen en büyük artış oldu. Bu artışa rağmen konutlar için istenen fiyatlar 2022 yılı Ekim ayındaki tepe noktasının hala yüzde 2 altında.