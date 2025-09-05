İngiltere'de konut fiyatları yükseldi

Halifax'tan alınan son rakamlara göre İngiltere'de konut fiyatları Ağustos ayında yeniden yükselerek %0,3 artışla 299.331 sterlin ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Ağustos ayında konut fiyatları bir önceki aya göre %0,3, bir önceki çeyreğe göre ise %0,4 oranında artış kaydetti. Yıllık bazda konut fiyatlarındaki yükseliş %2,2 olarak gerçekleşti.

Halifax Mortgage Müdürü Amanda Bryden, 2025 yılını konut piyasası için bir "istikrar" yılı olarak tanımladı. Bryden, "Ocak ayından bu yana fiyatlar 600 sterlinden daha az artarak, daha geniş ekonomik baskılara rağmen piyasanın ne kadar istikrarlı olduğunun altını çizdi" dedi.