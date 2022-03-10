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İngiltere'de konut fiyatları yükselişte

İngiltere'de artan hayat pahalılığına rağmen konut fiyatlarında yükseliş şubat ayında da devam etti.

10.03.2022 - 07:17 |
İngiltere'de konut fiyatları yükselişte

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors-Yeminli Uzmanlar Kraliyet Enstitüsü) tarafından yapılan ankette konut fiyatlarının arttığını bildirenler ile düşüş bildirenler arasındaki fark şubat ayında, ocak ayındaki +74'ten +79'a yükseldi. Ekonomistler ise bu farkın +73 olmasını bekliyordu.

Anket gelecek 12 ayda Birleşik Krallık'ın her yerinde konut fiyatlarının artacağı beklentisinin güçlü olduğunu da ortaya koydu.

Gelecek 12 ayda kiraların da ortalamada yüzde 4,5 artması bekleniyor.

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