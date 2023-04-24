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İngiltere'de konut fiyatlarında artış hızı yavaşladı

İngiltere'de konut satıcılarının talep ettikleri fiyatlarda artış hızı yavaşladı.

24.04.2023 - 10:00 |
İngiltere'de konut fiyatlarında artış hızı yavaşladı

Rightmove internet sitesi tarafından yapılan araştırma, İngiltere'de konut satıcılarının talep ettikleri fiyatlarda artış hızının yavaşladığını gösterdi.

Konut sahiplerinin fiyat talep ederken daha ihtiyatlı davranmaya başladıklarını belirten Rightmove, nisan ayında konut sahiplerinin talep ettikleri fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1,7 azaldığını ortaya koydu. Bu, Aralık 2019'dan bu yana görülen en yavaş artış olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Martta fiyatlar aylık yüzde 0,8 yükselmişti.

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