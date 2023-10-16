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İngiltere'de konut fiyatlarında artış yavaşladı

İngiltere'de konut satış fiyatları 2008'den bu yana en düşük ekim ayı artışını gösterdi.

16.10.2023 - 08:28 |
İngiltere'de konut fiyatlarında artış yavaşladı

Rightmove tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de konutlar için istenen fiyatlar ekim ayında 2008'den bu yana görülen en yavaş hızda arttı.

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Rightmove'a göre 10 Eylül ve 7 Ekim tarihleri arasında ortalama konut fiyatları bir önceki dört haftaya göre %0,5 oranında artarak %1,4'lük ortalama artışın oldukça altında kaldı. 

Fiyatlar bir önceki yıla kıyasla %0,8 düşerken, üzerinde anlaşılan satış sayısı yıllık bazda %17 geriledi. 

Rightmove Direktörü Tim Bannister mortgage piyasasının 11 hafta boyunca düşen mortgage oranlarının ardından daha istikrarlı olduğunu ve satılık her bir ev hakkında bilgi alan alıcı sayısının pandemi öncesi 2019'un aynı dönemine göre %8 daha yüksek kaldığını söyledi.

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