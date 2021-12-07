Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de konut fiyatlarında büyük artış
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de konut fiyatlarında büyük artış

İngiltere'de konut fiyatlarında büyük artış

İngiltere'de konut fiyatları kasımda sona eren 3 ayda son 15 yılın en hızlı artışını yaşadı.

07.12.2021 - 10:43 |
İngiltere'de konut fiyatlarında büyük artış

Halifax tarafından derlenen verilere göre, kasım ayında sona eren 3 ayda konut fiyatları yüzde 3,4 artış gösterdi. Ortalama konut fiyatı 272 bin 992 sterlin ile rekor kırdı.

Kasım ayında fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,2 yükseldi. Fiyatlar ekim ayına göre ise yüzde 1 artış gösterdi.

Galler'de ortalama konut fiyatı ilk kez 200 bin sterlin seviyesini aştı.

Antalya’da ‘turuncu kod’ sonrası felaket! Uçak seferleri durduruldu
Yeni cezalar masada! Erdoğan sert sözlerle uyarmıştı
Hafta sonu tatili 2,5 güne çıktı! Ülkede tarihi değişim
Dünya bu yöntemi konuşuyor! Kilo aldırıyor, uykuyu düzenliyor
Araç sahiplerine güzel haber! MTV'ye indirim yolda...
Karan böyle rol çaldı! 'Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?'
Tüm memurlara fark ödemesi! Ocakta maaşlara yansıyacak
Yüksel Yıldırım'dan övgü: Ozan Kabak'tan daha iyi olacak
Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Eski uzman çavuş jandarmalarla çatıştı! Sabahın ilk ışıklarında...
Elektrik kablosuyla bağladılar! ‘6 gündür işi bıraktık, peşine düştük’
F.Bahçe şaşkınlığı! 'Bu adam nasıl kulübede oturuyor?'
Porsiyonu 100 lira! Karadeniz'den Norveç'e rakip oldu
Fotoğraf olay oldu! Başbakan sabaha karşı 4'te...
Robot süpürge tercihinde 5 önemli adım
Antalya’da ‘turuncu kod’ sonrası felaket! Uçak seferleri durduruldu
Antalya’da ‘turuncu kod’ sonrası felaket! Uçak seferleri durduruldu
Yeni cezalar masada! Erdoğan sert sözlerle uyarmıştı
Yeni cezalar masada! Erdoğan sert sözlerle uyarmıştı
Hafta sonu tatili 2,5 güne çıktı! Ülkede tarihi değişim
Hafta sonu tatili 2,5 güne çıktı! Ülkede tarihi değişim
Dünya bu yöntemi konuşuyor! Kilo aldırıyor, uykuyu düzenliyor
Dünya bu yöntemi konuşuyor! Kilo aldırıyor, uykuyu düzenliyor
Araç sahiplerine güzel haber! MTV'ye indirim yolda...
Araç sahiplerine güzel haber! MTV'ye indirim yolda...
Karan böyle rol çaldı! 'Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?'
Karan böyle rol çaldı! 'Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?'
Tüm memurlara fark ödemesi! Ocakta maaşlara yansıyacak
Tüm memurlara fark ödemesi! Ocakta maaşlara yansıyacak
Yüksel Yıldırım'dan övgü: Ozan Kabak'tan daha iyi olacak
Yüksel Yıldırım'dan övgü: Ozan Kabak'tan daha iyi olacak
Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Eski uzman çavuş jandarmalarla çatıştı! Sabahın ilk ışıklarında...
Eski uzman çavuş jandarmalarla çatıştı! Sabahın ilk ışıklarında...
Elektrik kablosuyla bağladılar! ‘6 gündür işi bıraktık, peşine düştük’
Elektrik kablosuyla bağladılar! ‘6 gündür işi bıraktık, peşine düştük’
F.Bahçe şaşkınlığı! 'Bu adam nasıl kulübede oturuyor?'
F.Bahçe şaşkınlığı! 'Bu adam nasıl kulübede oturuyor?'
Porsiyonu 100 lira! Karadeniz'den Norveç'e rakip oldu
Porsiyonu 100 lira! Karadeniz'den Norveç'e rakip oldu
Fotoğraf olay oldu! Başbakan sabaha karşı 4'te...
Fotoğraf olay oldu! Başbakan sabaha karşı 4'te...
Robot süpürge tercihinde 5 önemli adım
Robot süpürge tercihinde 5 önemli adım
Giresunspor’da Erol Can şoku

Giresunspor’da Erol Can şoku

'Demek Akalın başka şarkımı isteyince, Hokkabaz bana kaldı'

'Demek Akalın başka şarkımı isteyince, Hokkabaz bana kaldı'

GÜNCEL HABERLER

Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu kaçırmasalardı öğretmen olacaktı

Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu kaçırmasalardı öğretmen olacaktı

Mersin'de sahte bahis operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de sahte bahis operasyonu: 7 gözaltı

Zivzik narından ülke ekonomisine 40 milyon lira gelir bekleniyor

Zivzik narından ülke ekonomisine 40 milyon lira gelir bekleniyor

Hazır giyim sektörü 2022’ye 23 milyar dolar ihracat hedefiyle giriyor

Hazır giyim sektörü 2022’ye 23 milyar dolar ihracat hedefiyle giriyor

Son dakika... Basra'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Basra'da patlama! Ölü ve yaralılar var