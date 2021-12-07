İngiltere'de konut fiyatlarında büyük artış

Halifax tarafından derlenen verilere göre, kasım ayında sona eren 3 ayda konut fiyatları yüzde 3,4 artış gösterdi. Ortalama konut fiyatı 272 bin 992 sterlin ile rekor kırdı.

Kasım ayında fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,2 yükseldi. Fiyatlar ekim ayına göre ise yüzde 1 artış gösterdi.

Galler'de ortalama konut fiyatı ilk kez 200 bin sterlin seviyesini aştı.