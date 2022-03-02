İngiltere'de konut fiyatlarında sert yükseliş
İngiltere'de Nationwide Building Society tarafından derlenen verilere göre konut fiyatları şubatta son 6 ayın en büyük artışını gösterdi. Konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldi.
02.03.2022 - 10:46 |
İngiltere'de konut fiyatlarının şubat ayında yüzde 0,6 artması bekleniyordu. Ocakta fiyatlar yüzde 0,8 yükselmişti.
Yıllık bazda değerlendirildiğinde şubat ayında konut fiyatları, ocak ayındaki yüzde 11,2'den yüzde 12,6'ya yükseldi. Piyasa beklentisi ise fiyatların yüzde 10,7'ye gerileyeceği yönündeydi.